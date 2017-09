Gemengde gevoelens en bestuurlijke bespiegelingen over D'RAN 17

ENSCHEDE - Het eerste Twentse festival van de democratie D'RAN '17 is een klein succes geworden. Dat blijkt uit de eerste reacties die afgelopen week te horen waren. De kleinheid heeft volgens de organisatie te maken met het feit dat het de eerste keer was dat het festival werd gehouden, vorig weekend in een druilerig Roombeek te Enschede. Mede vanweg de regenachtige druilsluiers zou de publieke belangstelling gering zijn gebleven. Het succes zit hem erin dat over veel maatschappelijke thema's werd gesproken en tal van ideeën werden geopperd om de politiek naar de burger te brengen dan wel de burger naar de politiek.

Ook bestaat, met name in Enschede, het idee dat dat er zeker een tweede festival, D'RAN 18 dus, moet komen. In de gemeenteraden van Almelo en Hengelo is de betrokkenheid, bleek deze week, veel minder. Ook wordt in plattelandsgemeenten, waaronder Dinkelland, Twenterand en Hof van Twente, gezegd dat het wel veel voor de hand liggende clubs waren (waaronder subsidiënten) die hun standpunten toelichtten, onder gemeentebestuurders, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, denktanks, taskforces en waterschap. Ook zou het een puur Enschede's feestje zijn.

De bedoeling is overigens een volgende editie in het hart van Twente te houden, bijvoorbeeld in het openluchttheater van Hertme. Overigens is burgemeester Welten van Borne, waartoe, Hertme behoort, fervent voorstander van een tweede festival als lovenswaardige bijdrage aan pogingen de burgerparticipatie op hedendaagse wijze vorm te geven. In ‘zijn gemeente kan dat volgens hem voortreffelijk, maar het moet volgens hem niet uitmaken wáár het gebeurt áls het maar gebeurt. Daar staat burgemeester Robben van Wierden neutraal tegenover. Hij zegt dat het aan de griffiers der veertien gemeenten is of D’RAN een tweede kans verdient, maar zelf heeft hij als bezoeker van de vuurdoop in Enschede het festival als ‘teleurstellend’ ervaren.