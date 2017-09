CDA in Hengelo stort zich aan slechte betalingsmoraal van gemeente

HENGELO – De gemeente Hengelo betaalt een kwart van de rekeningen van lokale ondernemers nlater dan binnen de wettelijke termijn van dertig dagen.. Daarmee scoort Hengelo beduidend slechter dan de andere Twentse steden Almelo (en Enschede. Dit is voor get CDA in Hengelo aanleiding het college van burgemeester en wethouders duchtig op te porren.

Bojn monde van fractievoorzitter Muller stelt het CDA vindt tijdige betalingen van rekeningen van groot belang te vinden voor lokale ondernemers en de lokale economie. ‘Door het laat betalen van rekeningen kunnen met name kleine lokale ondernemingen in de problemen komen. (...) Overheden hebben ook een voorbeeldfunctie te vervullen.’

Almelo scoort met 87 procent aanmerkelijk beter en Enschede spant met 92 procent de kroon van de grote Twentse gemeenten Muller wil weten of de cijfers, uit een onderzoek van de Vereniging van Nederandse Gemeenten, kloppen en welke 'stappe het college gaat zetten om het betaalgedrag te verbeteren'.

En: 'Is het college bereid meer transparantie te creëren over het eigen betaalgedrag door jaarlijks op een gestandaardiseerde wijze aan de gemeenteraad te rapporteren over het percentage tijdige betalingen en de gemiddelde gerealiseerde betaaltermijn, in navolging van de rijksoverheid die dit sinds 2009 openbaar publiceert?'