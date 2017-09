Concentratie na doorstart kledingwinkels Tuunte in oostelijk Twente

HENGELO - De winkels van Tuunte Fashion in Hengelo en Almelo gaan dicht. Ook de vestiging Enschede-Zuid sluit de deuren. Hetzelfde geldt voor de winkels in het westelijk deel van Twente, te weten Vriezenveen, Vroomshoop Wierden en wellicht Nijverdal, al kan daar 'een goed gesprek' met de eigenaar van het pand nog uitkomst bieden.

Het ergste voor het conglomeraat van Tuunte Fashion werd gevreesd toen het bedrijf met dik veertig winkels in Oost-Neberland (de oorsprong ligt in Winterswijk/Achterhoek) onlangs failliet ging. De nieuwe eigenaren, waaronder Jola Mode en voormalig Tuunte-directeur Rootinck, hebben een bedrijfseconomische en atrategische schifting gemaakt, die voor oostelijk Twente goed uitpakt. De winkels in Borne, Denekamp, Enschede-Centrum (Van Heekplein), Goor, Haaksbergen en Tubbergen zoudn openblijven, zij het dater wel personele wijzigingen plaatvinden, plus een actualisering/aanpassing van merken en soorten.