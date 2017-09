Wethouder in Hengelo mist het rattengif node vanwege burgerklachten

HENGELO – Er is in toenemende mate sprake van rattenoverlast in Hengelo. Dat heeft wethouder Elferink bevestigd in reactie op vragen van de Lokaal Hengelo. Vooral in de wijken Hengelose Es en Hasseler Es zijn er steeds meer klachten over opduikende ratten bij huizen in woonbuurten. De wethouder vindt dat de overlast veroorzakende knagers ‘bij de haarvaten’ moeten worden aangepakt en dat het beleid erop gericht dient te zijn om ze te ‘verdelgen’.

Het gemeentebestuur voert over de rattenproblematiek overleg met de woningcorporatie Welbions en met de afvalinzamelaar Twente Milieu. Elferink spreekt geluiden tegen als zou de toename van het aantal ratten en de daarmee gepaard gaande overlast verband houden met de nieuwe wijze van afvalinzameling, die tot meer zwerfvuil in buurten en wijken zou leiden.

Een veel groter probleem is naar de mening van de wethouder wel dat het sinds enige tijd wettelijk verboden is chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Hij voegde eraan toe dat de wel toegestane ‘lokdoos’ (in huize Elferink rattennhotel’ genoemd ) per keer slechts één rat het leven kan benemen, terwijl het voorheen gebruikte ‘rattengif’ effectiever was omdat het niet alleen de snuffelaar dodelijk besmette, maar ook de ‘broertjes en zusjes’ die aan hem snuffelden.