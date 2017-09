Bedrijvigheid in Westerhaar trekt aan, in Den Ham/Vroomshoop niet

WESTERHAAR - De gemeente Twenterand wil de 'zachte uitbreiding' van het bedrijventerrein Garstelanden eind dit jaar 'hard maken. Dat heeft wethouder Van Abbema van Economische Zaken vanavond meegedeeld. Ze wees daarbij op de concrete plannen van ondernemers hun bedrijfspanden uit te breiden of zich er metterdaad te vestigen. Van Abbema denkt in november/december, bij de vaststelling van de begroting 2018, dit te formaliseren.

De wethouder had minder vreugdevol nieuws terzake de braakliggende hectares in Den Ham en Vroomshoop. Voor de nog overschietende vlaktes op De Kroezenhoek in Den Ham en in Vroomshoop-Oost bestaat amper animo. Van Abbema zinspeelde op een afwaardering van (een deel van) deze gronden, wat een negatief effect op de begroting van Twenterand zal hebben. Ze had het in dit verband over 'zorgpunten waar we iets mee moeten'.

