Enschede en Losser willen in maart efficiënte wijze van stemmen tellen

ENSCHEDE/LOSSER - De colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten Enschede en Losser willen volgend jaar maart bij de gemeenteraadsverkiezingen experimenteren met het centraal tellen van de uitgebrachte stemmen. De gemeenteraden zullen er binnenkort over spreken en beslissen. Daarna bepaalt de minister van Binnenlandse Zaken (nu nog Pasterk) of Enschede en Losser worden ingeloot voor deelname aan het experiment.

Het centraal tellen van de stemmen zou na het sluiten van de stembussen gebeuren in de Diekmanhal te Enschede. Speciale telteams controleren en tellen daar de stemmen op kandidaatniveau. De verwachting is dat door het centraal tellen het huidige tijdrovende en vermoeiende telproces efficiënter, uniformer en betrouwbaarder verloopt.

De werkgroep Verkiezingen van de gemeenten Enschede en Losser heeft tijdens de Tweede Kamerverkiezingen geconstateerd dat de huidige gang van zaken problematisch is. Dit constateert de Landelijke Evaluatie van deze verkiezingen, bestaande uit leden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Kiesraad, de NVVB-commissie Verkiezingen en enkele burgemeesters. Om de kwaliteit te kunnen garanderen heeft de Tweede Kamer ingestemd met een tijdelijke Experimentenwet, waarin het centraal tellen wordt mogelijk gemaakt. De colleges van Enschede en Losser overwegen nu of ze in maart gebruik mogen maken van deze mogelijkheid.