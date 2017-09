Vrees voor en actie tegen uitkleding van het ziekenhuis in Hengelo

HENGELO – In reactie op professioneel protest en publieke onrust zal de Raad van Bestuur van de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) volgende week maandag in beslotenheid tekst een toelichting geven op de plannen voor de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Dit gebeurt in Hengelo tijdens een bijeenkomst voor gemeentebestuurders en vertegenwoordigers van zorgorganisaties en gaat vooral over verschuivingen van afdelingen en specialismen.

Uitgaande van de SP te Hengelo vindt daaraan voorafgaand in het Hengelose ziekenhuis een openbaar protest plaats tegen de bezuinigingen en de sluiting van afdelingen en specialismen. Er zou sprake zijn van concentratie in Almelo ten koste van Hengelo. ‘Na het eerdere sluiten van afdelingen Neurologie, Intensive Care en Verloskunde is het ditmaal de zeer vitale EHBO-afdeling die nu voor duizenden inwoners in Hengelo en omstreken dreigt te verdwijnen’, laat actieleider/raadslid Mulder weten. Hij zegt dat duizenden stedelingen al een petitie tekenden tegen het voornemen van de Raad van Bestuur om bezorgdheid te uiten en medezeggenschap te bepleiten. Volgens de SP moet er zowel in Hengelo als ook in Almelo een volwaardig ziekenhuis blijven.

Behalve een meer efficiënte verdeling/concentratie van functies en specialismen zijn er binnen ZGT budgettaire problemen, want er moeten miljoenen worden bezuinigd. Overigens geldt dit ook voor het MST in Enschede dat de broekriem fors moet aanhalen.