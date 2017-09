CDA Twenterand beweegt op beleidsdossier intensieve veehouderij

VROOMSHOOP/VRIEZENVEEN - De kans bestaat dat er op een dossier dat de politiek in Twenterand al jaren beroert een schisma in de christelijke coalitie ontstaat. De grootste coalitiepartij CDA overweegt tegen de bouw van een grensoverschrijdende intensieve veehouderij te stemmen. Het bedrijf van Schuttert in Beerzerveld komt grotendeels (twaalfduizend vierkante meter) op grondgebied van Ommen te staan en voor een bescheiden deel (drieduizend vierkante meter) in Vroomshoop op grondgebied van Twenterand.

In de ogen van fractieleider Kerkdijk van het CDA is het in Ommen vervangende nieuwbouw, maar in Twenterand betreft het nieuwvestiging en daar zou volgens raadsbesluit geen sprake meer van zijn. Op grond daarvan kan het CDA over enkele weken in een plenaire vergadering van de gemeenteraad een stokje steken voor de plannen vooor een groot varkensbedrijf van Schuttert.

Het betekent dat het CDA, indien de leidsman bij zijn opvatting blijft, later deze maand in een raadsvergadering tegenstemt. De coalitiepartners ChristenUnie en SGP (de partij van wethouder Engberts) zullen vasthouden aan hun standpunt dat het een uitbreiding annex modernisering annex verbetering is, waar ze mee instemmen.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2006, 2010 (met name) en 2014 uitloop speelde de kwestie van de ‘megastallen’ een prominente rol, waar vooral het CDA weinig profijt van had en waar GBT wel bij voer. Gemeten naar het aantal stemmen werd GBT in 2014 de grootste raadsfractie. In de afgelopen jaren werd het beleid bijgebogen en tegen de zin van met name de SGP een tendens in gang gezet naar afbouw van de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. Engberts probeert nu door samenvoegingen (Dekker) er nog wel een paar aanvragen door te krijgen onder het motto van verplaatsing/uitbreiding.

Indien het CDA zijn handen van deze politieke manoeuvres afhaalt, en domweg geen nieuwe intensieve veehouderijen wil toestaan, kan het daarmee in het aanschijn van de verkiezingen afgelopen zijn.