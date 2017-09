Steggink roept Plegt tot orde wegens dramatische bouw Ootmarsum

OOTMARSUM – De bewoners van woningen met water in de kruipruimtes moeten zelf een oplossing bedenken die de overlast beëindigt en nieuwe problemen voorkomt. Dat geldt ook bij een vermoeden van verontreiniging van het wassende water onder de vloeren. Veel bewoners vrezen voor hun gezondheid, nu en in de toekomst. Bovendien draaien ze ongeacht de oorzaak van de ellende zelf op voor de kosten der werkzaamheden.

Dat heeft wethouder Steggink van de gemeente Dinkelland laten weten in reactie op verontwaardigde buurtbewoners en geagiteerde raadsleden, die van mening zijn dat de gemeente Dinkelland en de aannemer Plegt aan de Vinkenbek te Ootmarsum veel steken hebben laten vallen. Bij het bouwrijp maken van de grond en bij het optrekken van de huizen zou slordig en smerig met de belangen van de (toekomstige en huidige) bewoners zijn omgesprongen.

Volgens bewoner Duursma bestaat bij velen het vermoeden van al te nauwe banden van de aannemer en de gemeente. Want hoe valt anders te verklaren dat Plegt er een rommeltje van heeft gemaakt, letterlijk en figuurlijk, en nimmer tot de orde werd geroepen, tot op de dag van vandaag. Steggink sprak met klem tegen dat de gemeente en de aannemer een twee-eenheid zijn. Hij zei wél dat recent met Plegt is gesproken waarbij hem te verstaan is gegeven dat de gemeente ‘de regie overneemt’ en dat de aannemer dit ‘niet leuk’ had gevonden.

De verontrusting over een veronderstelde verontreiniging van kruipruimtewater, grondwater en zandlagen (taai-slijmerig vaaag-kleurig) en in de tuinen heeft mede te maken met vroegere industriële nijverheid op de boorden van de Molenbeek, waaronder een houtzagerij. Op dit punt zegde Steggink wel spoedactie van de gemeente toe. Hij zegt met de gemeenteraad nadrukkelijk een schonegrondverklaring te willen voor het gebied.

Ook zal Plegt worden gemaand de wegen berijdbaar en de wijk bereikbaar te maken, schots en scheef geplaatste hekken te verwijderen. Vooral leidsvrouw Ten Dam van de grootste oppositiefractie Lokaal Dinkelland trok flink van leer en noemde situatie ‘een schande en schrijnend’, maar eigenlijk deelden alle fracties in meer of mindere mate deze kwalificaties.