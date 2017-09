Europees geld plattelandsprojecten Diepenheim en Hellendoorn/Nijverdal

NIJVERDAL/DIEPENHEIM – Er komt Europees geld beschikbaar voor twee plattelandsprojecten in de gemeente Hellendoorn en één in Diepenheim. Het betreft Kinderboerderij 2.0 in Nijverdal en Informatierustpunt Schuilenburg te Hellendoorn en Voedselbos in het 'stedeke' Diepenheim in de gemeente Hof van Twente.

De initiatiefnemers hebben een zogeheten LEADER-bijdrage toegekend gekregen. Dat is geld uit een steunfonds voor sociale en economische projecten ter bevordering van de leefbaarheid ten plattelande. Over de omvang van deze Europese subsidies komt zelden of nooit iets naar buiten, mede omdat ze met veel ambtelijk papierwerk zijn verklonken aan bijdragen van de gemeenten zelve en van de initiatiefnemende groepen.

Met het Informatierustpunt Schuilenburg dient een ‘gastvrij gebouw’ te verrijzen waar toeristen kunnen verpozen, waar ze op moderne wijze worden geïnformeerd over het gebied, het landgoed, het kasteel en de rivier de Regge en waar meer activiteiten voor verwante doelgroepen kunnen plaatsvinden. Daarenboven worden er in samenwerking met andere toeristische ondernemers nieuwe arrangementen en activiteiten aangeboden.

Het initiatief Kinderboerderij 2.0 omvat het plan voor een kleinschalige kinderboerderij in Nijverdal. Deze kinderboerderij moet volgens de projectinformatie ‘klimaatbestendig en waterbewust’ zijn en een educatief en recreatief zijn voor kinderen en hun ouders. Er is ook plek voor praktijkonderwijs en educatie op het gebied van energie, circulaire economie, water en natuur. Er is overigens een hoop commotie over de beoogde plek aan de Wierdensestraat, want omwonenden wijzen een kinderboerderij af en maken bezwaar.

Het demonstratieproject Voedselbos Diepenheim wil voorzien in een alternatieve, technisch en financieel duurzame vorm van landbouw én daarmee anderen inspireren. In het project wordt de lokale vraag naar producten uit het voedselbos gestimuleerd. Verder bestaat het voornemen een methodiek om voedselbossen op te zetten uit te werken en ‘actief’ uit te dragen, in samenwerking met andere voedselbosinitiatieven in Nederland.