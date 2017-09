Richtinggever en wegbereider Haarhuis van Almelo na ziekbed overleden

ALMELO - Na een zwaar ziekbed is topambtenaar Jos Haarhuis in Almelo afgelopen vrijdag overleden. Haarhuis had vooral in de tijd dat hij op het gebied van Grondzaken en Ruimtelijke Ontwikkeling de belangrijkste adviseur was van het college van burgemeester en wethouders een belangrijk aandeel in de verstedelijking van Almelo.

Haarhuis was verknocht aan de stad zijner geboorte. Hij kwam 61 jaar geleden op dat stukje van de aarde dat Sluitersveld heet, en droeg de benaming ‘Veldboer’ trots in de spreekwoordelijke banieren. Haarhuis was een ambtenaar met een diep ontzag voor gezag, maar fungeerde wél als richtinggever en wegbereider door besluiten gedetailleerd voor te bereiden. Hij diende achtereenvolgende wethouders, stond met de meesten ook in de persoonlijke sfeer op goede voet en hij had in de buitenwereld (wél) veel belangrijke contacten. Het leek vaak dat hij dingen regelde, maar hij legde altijd de bal terug op degene die uiteindelijk moest scoren: de wethouder.

Haarhuis was voor veel ondernemers, groot en klein, benaderbaar en wees op mogelijkheden; een baken van rust in de woelige wereld van het openbaar bestuur.