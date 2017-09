Vriezenveense oliebollenbakker wil verkoopverbod op oudjaarsdag negeren

VRIEZENVEEN - Voor de Vriezenveense ondernemer Rond staat het vast dat hij op oudejaarsdag oliebollen van eigen makelij gaat verkopen. Dat doet hij telkenjare en is mooie handel. Het college van burgemeester en wethouders heeft hem zulks met het oog 'verstoring van de zondagsrust' met zoveel woorden nu verboden daar oudjaarsdag dit jaar op een zondag valt. En de dag des Heeren zou in geen dag van de Bollen mogen worden.

Rond wijst er fijntjes op dat hij een verguning heeft voor de verkoop van zelfgebakken oliebollen op oudjaarsdag. Er staat in die vergunning geen uitzondering voor de zondag. Toch geeft de ondernemer er blijk van wel degeliijk rekening te willen houden met het zondagsruststreven van de christelijke coalitie in de gemeente Twenterand. Hij zegt eerst na de ochtenddiensten in de kerken van Vriezenveen te willen beginnen met de verkoop.

Het college van burgemeester en wethouders zal voor zondag 31 december geen eendagsvergunningen verstrekken aan verenigingen die ter spekking van de clubkas normaliter oudejaarsbollen en appelflappen verkopen.