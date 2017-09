Opening nieuwbouw gasturbinebouwer OPRA in Hengelo op stapel

HENGELO - De gasturbineproducent OPRA te Hengelo opent komende week het nieuwe bedrijfspand op het Bedrijventerein Twentekanaal.Het complex omspat vierduizend vierkante meter en biedt in een ultramoderne setting een grotere productiecapaciteit aan de Haaksbergerstraat. Na de officiƫle openingshandeling zijn er volgende week zaterdag volgen rondleidingen door de fabriek en uitleg over de OP16-gasturbine. De opening valt niet geheel toevallig samen met de Bedrijvendag Industrieterrein Twente. Het bedrijf voelt zich thuis in de technologische omgeving van High Tech Systems Park op de boorden van het kanaal.

De opening van OPRA is tevens het startsein van een open dag op het bedrijventerein, waarbij zo'n 45 bedrijven belangstellenden de kans geven een blik in de 'keuken' te werpen, veelal bedrijven die anders niet toegankelijk zijn voor nieuwsgierigen. Er zijn behalve rondleidingen in veel bedrijven volgende week zaterdag ook mogelijkeden de handen uit de mouwen te steken. Veel van de bedrijven zitten te springen om personeel.

Verder zijn er tijdens de open dag tal van activiteiten op het bedrijventerrein, voor jong en oud, met demostraties, performances, rondritten met paard en wagen. De belangenvereniging van bedrijven op het bedrijvenpark Twentekanaal telt 220 leden. Op het bedrijvenpark zijn 350 bedrijven gevestigd waar dagelijks tienduizend mensen werken. Daarmee levert het bedrijvenpark een belangrijk aandeel van de werkgelegenheid in Hengelo en de regio. Het gebied staat te boek als het grootste bedrijventerrein in Twente.