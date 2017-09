Mogelijk versnelde uitvoering van reconstructie Dorpsstraat inEnter

ENTER/WIERDEN – De gemeente Wierden denkt met gebruikmaking van geld uit het plaatselijke rioleringsfonds belangrijk geachte verkeersmaatgelen te kunnen nemen, in de sfeer van onderhoud, waaronder de reconstructie van de Dorpsstraat in Enter. Dat is vooral mogelijk doordat de provincie in dat geval ook financieel over de brug zou wille komen. Dat ziet er volgens wethouder Lansink Rotgerink goed uit. De gemeente heeft voor uitvoering in 2018 ook zelf al middelen gereserveerd, maar niet genoeg om Dorpsstraat-Midden en -Zuid volledig te kunnen aanpakken.

Lansink Rotgerink verwacht verder het tekort aan parkeerplekken op de carpoolplaats nabij het bedrijvenpark De Elsmoat tussen Enter en Rijssen op grondgebied der gemeente Wierden te verminderen met de aanleg van drie tot vier plekken door de ruimte efficiënter te gebruiken. De wethouder heeft de problematiek weliswaar besproken met de gemeente Rijssen-Holten en de provincie Overijssel, maar die gaven weinig sjoege, waarna dus – nogmaals en met bescheiden succes – werd gekeken naar mogelijkheden via herinrichting op de carpoolplaats.

Een definitieve oplossing is naar de mening van Lansink Rotgerink eerst haalbaar in het kader van de A1- gebiedsvisie, die evenwel naar de wethouder vreest nog wel enige tijd op zich zal laten wachten.