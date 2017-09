de Republiek, de festivaldrift in de alsof-democratie in van de festivals

Heerlijk positief, een Twents en een Overijsels festival van de democratie, maar ook heerlijk naïef. Alsof festival en democratie inwisselbaar dan wel aanvullend zijn. Alsof ze bij elkaar horen. Weg met de saaie stemmingen, voorafgegaan door ingewikkelde afwegingen en coalities; wereldbeschouwing en stadsoverdenking zijn zo van de vorige eeuw, om over zoiets ouderwets als principe en uitruiling nog maar te zwijgen. We leven in een nieuwe tijd, elke politicus een Jessias, elke Jorisdriepinter een Klavertjevier. Nieuwe Democratie!

De festivals die dit weekend in Enschede/Twente en Zwolle/Overijssel plaatsgrijpen verdienen niettemin lof, omdat de organisatoren - mag met een beetje goede wil worden aangenomen - waarachtig proberen die democratie te vernieuwen en de groeiende kloof tussen burger en bestuur te dichten, of althans te verkleinen. Het is echter een gotspe ook maar te denken dat het lokken van meneren en mevrouwen en hun kinderen iets verandert. De gewone man en vrouw komt niet, uit pure desinteresse of regelrechte afkeer.

En daar zit het grote probleem, dat je niet ombuigt met kraampjes vol ronkend politiek ideeëngoed, met bijdragen van de Universiteit of de Hogeschool, met hier een voorstellinkje, links een informatief praatje, rechts gratis koffie voor de belangstellende burger en in het blikveld een ballenbak waar de kinderen zich nog een beetje te vermaken en voor ravotters een springkussen als zoenoffer. Het is net echt, de alsof-democratie.

Het is ons soort mensen, wat je ook ziet als in de aanloop naar verkiezingen vooral kandidaat-raadsleden met ballonnen, plakplaatjes, aanstekers en folders leuren. Daar kan eeen beetje diftar-gemeente nog een aardig milieueiland en de gemeentekas mee vullen. Verder sjokt ook de vaste hofhouding er rond, zeg maar de politieke groupies, en partijtijgers, onder wie bestuurders, plus een enkele voorzitter van een amateurclub of een wijkvereniging en een verdoolde jongere die gescout is als belofte voor de toekomst.

meer volgt