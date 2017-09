Tien tot vijftien huurhuizen na afbraak school aan Welleweg in Rijssen

RIJSSEN - Er zullen tien tot vijftien woningen verrijzen na de sloop van de voormalige Willem-Alexanderschool aan de Welleweg te Rijssen. Het gaat om sociale huurhuizen van de woningcorporatie De Goede Woning benevens enkele parkeer- en groenvoorzieningen. Na het vrijkomen van het schoolgebouw hebben andere gebruikers er tijdelijk een onderkomen gehad, waaronder de Voedselbank. Ze hebben inmiddels een ander dak boven het hoofd gevonden. De gemeente was eigenaar van het gehele plangebied en heeft het gedeelte waar de woningen zijn gedacht aan De Goede Woning verkocht.

De gemeenteraad gaat weldra de bestemming wijzigen, waartegen één bezwaar is ingediend. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de zienswijze ongegrond te verklaren. Het vaststellen van een exploitatieplan is volgens het college niet noodzakelijk omdat er voldoende financiële zekerheden zijn.

Er is met De Goede Woning is afgesproken dat de gemeente Rijssen-Holten de kosten voor de aanleg van de openbare ruimte betaaalt. Het college beaamt dat conform de Structuurvisie Rijssen-Holten een groene long wenselijk zou zijn, maar dat zulks door andere scholen in het gebied onhaalbaar is. Bovendien zou het, al staat het er niet, een financiële aderlating voor de gemeente zijn. Met het oog op de ruimtelijke structuur van dit stadsdeel bestaat het voornemen na de afbraak van de Willem Alezanderschool niet alle vrijkomende ruimte te bebouwen. Om die reden zal de westzijde dienen voor groen- dan wel parkeervoorzieningen.