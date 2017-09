CDA in Enschede wil aandacht bij afval voor wij burgers en zij overheid

ENSCHEDE – Ofschoon de raadsfractie van het CDA in Enschede ‘overtuigd’ is van de noodzaak van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval en gedifferentieerde tarieven, heeft ze toch legio vragen en stelt ze vast dat een dergelijke systeemverandering meer aandacht vergt

Zo vraagt het CDA zich af of de service voldoende is, of de zogenoemde milieueilanden (verzamelplekken in buurten) ‘net en schoon’ genoeg zijn, dat onderscheiden doelgroepen alle een specifieke benadering nodig hebben, dat illegale dump van afval dient te worden bestreden en dat zulks ook geldt voor het gevoel van wij van de burgerij) tegen zij van de overheid.

De fractie vreest dat het succes dreigt om te slaan in aversie. Er moet er volgens het christendemocratische raadslid Wijfjes ‘aandacht’ zijn voor geduld, motivatie en voorlichting.

Wijfjes zegt verwijzend naar ‘rentmeesterschap’ dat het CDA vanwege ‘het belang van de zorg voor onze aarde’ van mening is naar ‘differentiatie van benadering en motivering van de verschillende doelgroepen, c.q. buurten’, zonder hier verder op in te gaan.