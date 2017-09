Ter Steege bouwt bijna vijftig woningen in centrum Hardenberg

HARDENBERG/RIJSSEN - Het bouw- annex prrojectontwikkelingsbedrijf Ter Steege uit Rijssen gaat in het gebied Slotgraven te Hardenberg 47 woningen bouwen: appartementen, herenhuizen en traditionele woningen. Het plan moet op de tekentafel in concreto nog vorm krijgen, waarna de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan mag bekreunen waarna de bouw - volgend jaar - een aanvang kan nemen.

De bouw nabij het centrum vindt plaats in de hoek van de Witte de Withstraat en de Bruchterweg, waar ooit het gemeentehuis, de bibliotheek en de basisschool De Kern stonden. Op de plek van de afgebroken basisschool verrijst momenteel Het Vechtdalhuis.

Bij de rotonde verrijst een appartementengebouw met - naar verwachting - achttien appartementen. Het parkeren gebeurt op maaiveldniveau onder het gebouw. In samenhang met het gemeentehuis vormen de appartementen de entree van het gebied, waar twintig herenhuizen zijn voorzien, met drie of vier bouwlagen en een plak dak. De huizen liggen rond een in hedendaags bouwjargon 'gedeeld leefdek' met daaronder de particuliere parkeerplaatsen. Aan de zuidwestrand van het gebied, aan de Karel Doormanlaan, is ruimte voor traditionele woningen: vier twee-onder-een-kappers en vijf rijenwoningen. In het kader van het streven naar duurzaamheid zijn de woningen energieneutraal, zonder aansluiting op het gasnet.