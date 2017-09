Stoffering van Boomkamp in Rijssen: stedelijk, uniform en geluidsarm

RIJSSEN - Het accentueren van het 'historische karakter' van het zuidelijke deel van de Boomkamp zou de gemeente Rijssen-Holten negentigduizend euro gaan kosten. Daarnaast veroorzaakt andere dan de gedachte bestrating geluidsoverlast. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten in reactie op een verzoek van de fractie van de VVD. De liberalen opperden 'een meer nostalgische uitstraling' te bewerkstelligen door het (her)gebruiken van gebakken stenen in de rijbaan in plaats van grijze betonstenen.

De bedoeling van de gemeente is van de Boomkamp 'een aantrekkelijke en uitnodigde wandelas van het station naar het Schild' te maken met een stedelijke uitstraling vanwege solitaire bomen op kruisingen. Het was in eerste instantie de bedoeling om de gehele rijbaan van de Boomkamp uit te voeren in gebakken stenen. Volgens onderzoek zou dat een akoestische verslechtering zijn voor de leefomgeving. Dit speelt vooral in het noordelijk deel van de Boomkamp (Molenstalweg Watermolen) en in een klein gedeelte van het zuidelijk deel (Watermolen–Bevervoorde) Voor de leefomgeving is het volgens het college gewenst om de betreffende weggedeeltes te voorzien van geluidsreducerende betonstraatstenen. En omdat het zuidelijk en het noordelijke deel van de Boomkamp dezelfde (stedelijke)uitstraling moeten krijgen worden identieke betonstenen in het resterende zuidelijke deel (Bevervoorde–De Krans) gebruikt. En daarom wil het college - nog los van het extra bedrag van negentig mille - afzien van het liberale streven naar 'een nostalgische uitstraling' van het meest zuidelijke gedeelte van de Boomkamp.