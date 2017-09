Concordia brengt film en theater in wijk (Bothoven) en veld (Twekkelo)

ENSCHEDE – Eén van de doelstellingen van Cultuurhuis Concordia is het brengen van kunst in cultuur naar de wijken. Dat kan door zelf initiatieven te nemen en door ideeën van wijkbewoners te honoreren. Zo mondt een bewonersinitiatief dit weekend uit in de Bothoven Buitenbios. Naar een idee van bewoner Renate Morsink wordt op het grasveld naast Villa de Bank de(door bewoners gekozen) film ‘Captain Fantastic’ vertoond, zaterdagavond vanaf half negen. Morsink kreeg voor haar suggestie de handen op elkaar bij het Filmhuis van Concordia én de Wijkraad Bothoven. Voorafgaand aan de film kunnen bezoekers alvast culinair en muzikaal genieten. Voor kinderen is er gratis een creatieve workshop en vanaf half zeven kan op het veld al aan een picknick worden deelgenomen met muzikale omlijsting.

Morsink: ‘Toen bekend werd dat er bij de Watertoren een groen parkje zou komen dat toegankelijk is voor iedereen, leek het mij fantastisch om daar iets samen te doen met de bewoners uit onze wijk. Samen op het gras met een picknickmand en naar een leuke film kijken. Zo kun je wijkbewoners met een grote diversiteit verbinden. Ik ben naar de wijkraad gestapt en heb ook bij Concordia aangeklopt. Met een toegewezen wijkbudget bleek het mogelijk. Helaas was deze plek op het gras in het park niet realiseerbaar, en met wat omzwervingen door de wijk zijn we uitgekomen bij Villa de Bank, een toplocatie.’

Concordia is verder ‘trekker’ van een tweede theaterfietstocht in het zuidwestelijke buitengebied van Enschede, waar het Twekkelo heet. Na de succesvolle en uitverkochte eerste editie vorig jaar houdt Concordia volgende week zondag een tweede over afstanden van naar keuze acht of twintig kilometer. Op zeven bijzondere locaties wordt de fietser verrast met theateracts. 'Theater on Tour' begint bij Landgoed Algoed. De route slingert door de eeuwenoude dreven langs bunkers, zouttorens en andere bijzondere plekken. Er zijn onderweg elf acts te zien, van muziek en dans tot theater en kindervoorstellingen.