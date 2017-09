Pastoor Oortman celebreert Kermismis vanuit Autoscooter in Hengelo

HENGELO - De kerstmismis, de populairste op het rooms-katholieke erf hier te lande, krijgt geduchte concurrentie, althans in Hengelo, van de kermismis. Deze mis zal zondag 24 september voor het eerst worden gecelebreerd door pastoor Oortman van de Goede Herder-parochie. Onder het motto 'Viering in de botsauto' moet de historische band dient de bijzondere viering de band tussen stad en kerk versterken. Medewerking verleent ook de koorschool van de Lambertusbasiliek die de gezangen verzorgt.

Het initiatief komt van de in Delden woonachtige pastoor en in nauwe samenwerking met de kermisexploitanten en de geloofsgemeenschap van de Lambertus. De kermis in Hengelo valt traditiegetrouw in de week van de viering van de naamdag van de parochieheilige (17 september) en draagt sinds een aantal jaren weer de naam Lambertuskermis.

De organisatie van de kermismis past in het streven van de geloofsgemeenschap van de Lambertus om de eigen zichtbaarheid te vergroten en de band te versterken tussen stad en basiliek. Ook zou het wonderwel passen in het streven vorm en inhoud gegeven aan de oproep van paus Franciscus om op zoek te gaan naar vormen van innovatief pastoraat.

De bijzondere misviering vindt plaats in de Autoscooter op het Marktplein. Aansluitend is er gelegenheid om koffie te drinken op het bordes van de Lambertusbasiliek aan de Enschedesestraat. Aan de vooravond van de plechtigheid, zaterdag 23 september, is de Lambertusbasiliek de hele avond geopend voor publiek in het kader van de inmiddels traditionele Candlenight. Bezoekers van de kermis kunnen dan in de sfeervol verlichte kerk een kaarsje opsteken en luisteren naar een programma van live muziek. Bij de Candlenight van vorig brachten meer dan tweeduizend mensen een bezoek aan de basiliek.