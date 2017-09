Nieuwe afbouw van arbeidsplaatsen in ziekenhuis MST te Enschede

ENSCHEDE - In een nieuwe ontslagronde verdwijnen bij Medish Spectrum Twente te Enschede dik 150 formatieplaatsen. Het personeel wordt vandaag ingelicht. De ontslagen maken deel uit van een omvangrijke sanering die structureel dertig miljoen euro moet opleveren. De directie (Raad van Bestuur) van Medisch Spectrum Twente (MST) onder aanvoering van voorzitter Leerink wil dit en volgend jaar zo'n driehonderd voltijdbanen afstoten. De verwachting is dat 45 medewekers boventallig zullen worden verklaard.

Werd in eerste instantie puur gekeken naar ruimte bij ondersteunende functies (die uiteraard werd gevonden), in de huidige sanering gaat het om medewerkers in het'primair medisch proces' die efficiƫnter zorg zouden kunnen verlenen, waarbij 'efficiƫnter' betekent dat het met minder mensen 'moet kunnen'.

Leerink noemt bij wijze van voorbeeld medische secretaresses en doktersassistentes, niet in eerste instantie verpleegkundigen. De volgorde is volgens de bestuursvoorzitter eerst de functies te benoemen en dan te kijken of overplaatsing van de betreffende medewerkers tot de mogelijkheden behoort. Hij stipuleert dat de zorg aan bed in het ziekenhuis te Enschede niet minder of slechter wordt. Volgend jaar wacht MST een derde ontslagronde.