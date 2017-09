Bron spijzigt gebruikers van F35 in Hengelo met krentenfietswegge

HENGELO - Een plak krentenwegge van de gemeente Hengelo voor fietsers die gebruik maakten van wéér een deel van de F35. 'Een kleinigheidje, omdat we blij zijn dat je fietst', was de verklaring per tweetbericht van wethouder Bron aan al degenen die verrast opkeken toen de wethouder, gesecondeerd door tal van hulpkachten, hen een plak krentenfietswegge aanreikte.

In zijn uiteindelijke vorm is de F35 en directe fietssnelweg van Enschede naar Nijverdal, met uitlopers naar Oldenzaal en Vriezenveen. Het gedeelte van de F35 tussen Enschede en Hengelo schiet lekker op. Op grondgbied van HHengelo zijn 'enkele ontbrekende schakels' aangelegd en in Enschede gaat de F35 via een fietsbrug over de Auke Vleerstraat.

Het enthousiasme is aanstekelijk: 'Met alle verbeteringen is er nóg meer reden om de F35 te pakken. In de spits met een e-bike over de F35 is al sneller dan de auto tussen Enschede en Hengelo.'

Een probleemgebied in Twente is de aanleg van de F35 in Almelo, waar he in politiek-bestuurlijk opzicht met horten en stotenen soms hememaal niet.