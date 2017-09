Erepenning voor voorzitter Hazewinkel Universiteitsfonds Twente

ENSCHEDE - Bij zijn afscheid heeft voorzitter Hazewinkel van de Stichting Universiteitsfonds Twente de erepenning van de Universiteit Twente gekregen. Dat gebeurde vandaag bij de opening van het academisch jaar van de UT. Hazewinkel, van huis uit accountant/fiscalist, ontving de erepenning uit handen van collegevoorzitter Van der Chijs die de inzet van de gelauwerde roemde. Hij blijft wel lid van het UT-Ambassadeursnetwerk en van het Fundraising Committee.

Hazewinkel, voormalig bestuursvoorzitter van bouwmoloch VolkersWessels en nu onroerendgoedverzamelaar in zijn woonstad Almelo, was van 1995 tot 2008 bestuurslid en van 2010 tot 2017 voorzitter van de Stichting Universiteitsfonds Twente, die van 1948 dateert en destijds werd opgericht door Twentse industriƫlen. Onder zijn leiding kreeg de fondsenwerving meer accent. Het aantal jaarlijkse donaties werd bijna verdrievoudigd tot zevenhonderd.



Van der Chijs stelt dat de Universiteit Twente meer dan twintig jaar heeft geprofiteerd van zijn kennis en ervaring. 'Dankzij zijn immense netwerk was Herman Hazewinkel als geen ander in staat om deuren voor de UT te openen. De universiteit is hem hier extreem dankbaar voor.'

Niet alleen Hazewinkel treedt terug, ook ex-bankdirecteur Toering verlaat het bestuur van het Universiteitsfonds Twente. Ze was ruim negen jaar penningmeester met een focus op de modernisering en professionalisering van de financiƫle administratie van het fonds.