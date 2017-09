Meerderheid gemeenteraad in Hengelo wil meer tijd voor afvalbeleid

HENGELO – Het lijkt de raadsfractie van de PvdA in Hengelo goed om de uitvoering van het afvalbeleid in de gemeente tijdelijk stil te leggen. Dit zou het college van burgemeester en wethouders de gelegenheid én de tijd geven de problemen te inventariseren, te prioriteren en waar mogelijk en wenselijk te temporiseren of gewoon van de agenda te halen. Eerder vroeg het CDA, de partij van de voor afvalbeleid verantwoordelijke wethouder Elferink, om een stadsbrede discussie met iedereen die ermee te maken heeft, ambtenaren, bedrijven en burgers.

Het verzoek van de PvdA betekent dat drie van de vier coalitiepartijen (D66 steunt het voorstel van het CDA) in elk geval een pas op de plaats moeten maken. Het college moet volgens de nieuwe PvdA-leider Luttikholt, opvolger van de vanwege zijn werk vertrokken fractievoorzitter Hollander, bezwaren en protesten van burgers in kaart brengen. De zorgvuldigheid van de besluitvorming en het maatschappelijk draagvlak zijn volgens de sociaal-democraten belangrijker dan het maken van tempo en het halen van streefdata. Het afvalbeleid broeit in Hengelo. Het wachten is nu op de officiële reactie van het college, inzonderheid die van wethouder Elferink.