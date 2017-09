Terugkeer van Doctor en vuurdoop Raven in de Hellendoorn Rally

HELLENDOORN – In elk geb biedt de Hellendoorn Rally medio deze maand twee highligts: de terugkeer van de plaatselijke (want Nijverdalse) crack Erwin Doctorin het deelnemersveld en de vuurdoop voor burgemeester Anneke Raven als navigator van één der drivers. De rally vindt medio deze maand plaats, 15 en 16 september. Ze zijn een levende legende respectievelijk een onbeschreven blad in de vermaarde rally van West-Twente met het oale mooderdarpien Hellendoorn als epicentrum.

(later meer)