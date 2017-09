Justitie staakt onderzoek naar de informatielekkage in Twenterand

VRIEZENVEEN – Het justitieel onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie tijdens de herbenoemingsprocedure van toenmalig burgemeester Visser van Twenterand wordt gestaakt. Dat laat commissaris van de koning Bijleveld van Overijssel vandaag weten. Het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche zouden volgens een verklaring van Bijleveld ‘een verder opsporingsonderzoek niet kansrijk' achten omdat er te veel mensen bij de procedure betrokken zijn geweest.

Afgelopen week deed het VVD-raadslid Walraven van Twenterand er in een blog zijn beklag over dat er hij nog niks heeft vernomen over het onderzoek naar het uitlekken van 'vertrouwelijke informatie' over de herbenoeming van Visser, waarover de Roskam publiceerde. Op die manier zou hij, net als zijn zes collega-fractieleiders in Twenterand, te eeuwigen dage verdachte blijven. Bijleveld zou bovendien hebben beloofd hem snel te informeren hoe het onderzoek loopt, maar dat duurde Walraven veel te lang. Na een bericht daarover eergisteren in de Roskam kwam vandaag het persbericht uit het provinciehuis dat het justitieel onderzoek is beëindigd.

De commissaris betreurt het lekken van informatie tijdens benoemingsprocedures. Geheimhouding is volgens haar tijdens een procedure als de onderhavige 'essentieel'. In het persbericht: 'Lekken is verboden. De privacy staat centraal. Mensen worden op deze manier beschadigd. Het ondermijnt het gezag van en het vertrouwen in het openbaar bestuur en de positie van de burgemeester.'

Bijleveld wijst er fijntjes op dat het bij de benoeming van Visser in 2010 al misging, want destijds lekte via de Roskam uit dat Visser burgemeester van Twenterand (en Robben burgemeester van Wierden) zou worden. 'Ook toen kon niet achterhaald worden wie verantwoordelijk was voor het lekken van vertrouwelijke informatie. De commissaris laat nu weten het jammer dat het Openbaar Ministerie net als zeven jaar geleden ook nu niet verder komt met het onderzoek, maar legt zich er bij neer. Toch laat ze optekenen in voorkomende gevallen aangifte te zullen blijven doen. 'Een goed gevoerde benoemingsprocedure is essentieel voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat procedures op een juiste manier worden gevolgd. Maatschappelijke ophef door het lekken van informatie past daar niet bij.'