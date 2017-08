Langius ziet Almelo uit het financiële dal komen, vóór de verkiezingen

ALMELO – Financieel herstel in combinatie met focus op de arbeidsmarkt, de binnenstad en de zorg heeft voor wethouder Langius van Financiën in Almelo de komende maanden topprioriteit. De wethouder laat weten dat het de goede kant opgaat en dat de stad op stoom komt. Het grootste probleem is een deel van de arbeidsmarkt, want waar het aantal WW-uitkeringen daalt, neemt het aantal mensen in de bijstand nog toe.

De periodieke bestuursrapportage komt uit op een negatief saldo van 2,5 miljoen euro, maar daar staat een extra dividend van Cogas, groot 4,6 miljoen euro, tegenover. Het restant van 2,1 miljoen euro wil Langius toevoegen aan de algemene reserve.

De gemeente Almelo ligt volgens Langius voor op het schema van het financiële herstelplan. Hij hoopt dat al ‘voor de verkiezingen’ het weerstandsvermogen van de gemeente op het gewenste niveau zal zijn en dat er ruimte komt voor investeringen. Langius zegt ook te hopen op de spoedige verkoop van aandelen, met name de aandelen van de gemeente Almelo in afvalverbrander annex energieopwekker Twence, maar ook in netwerkbedrijf Enexis en drinkwaterbedrijf Vitens. De oproep van de VVD om eveneens te onderzoeken Cogas op de markt te brengen negeert Langius voorshands. Zijn opmerking dat ‘voor de verkiezingen’ duidelijke verbetering merkbaar en zichtbaar zal zijn is politiek gezien interessant. Langius gaf eerder al aan na de verkiezingen van maart volgend jaar graag door te willen gaan als wethouder, namens de ChristenUnie.