CDA in Overijssel wil steun provincie voor werelderfgoed Ommerschans

Hellendoorn/Ommen - De statenfractie van het CDA in Overijssel vraagt zich af waarom de provincie Overijssel weigert actief betrokken te zijn bij proces om de Ommerschans, onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid, op de Werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen. Het statenlid Piksen uit Hellendoorn wil namens de provinciale christendemotie weten het college van gedeputeerde staten heeft afgezien van het verzoek mede-indiener te zijn van de aanvraag om toelating van de Ommerschans op de Unesco-lijst. Wel heeft de provinciale overheid volgens Piksen een subsidie verstrekt voor de aanvraagkosten en heeft de Ommerschans in het verleden een subsidie ontvangen. Piksen: ‘Wij zijn erg benieuwd waarom gedeputeerde staten deze afweging heeft gemaakt.

Om die reden heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld, die eerste aanleg door gedeputeerde Maij, van het CDA, op het zere been moeten worden genomen. Piksen: ‘De provincie heeft leefbaarheid van het platteland en kansen voor toerisme hoog op de agenda staan. Plaatsing op de Werelderfgoedlijst van Unesco betekent een internationale erkenning van de uitzonderlijke betekenis van een locatie. Daarnaast zijn werelderfgoederen geliefd als toeristische trekpleisters. We zijn gewoon erg benieuwd waarom we als provincie het enige Overijsselse object dat in aanmerking kan komen voor deze titel niet actiever wil ondersteunen.’

Recent heeft minister Bussemaker heeft de vijf voormalige Koloniën van Weldadigheid in Nederland genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. Er is sinds 2012 is door provincies, gemeenten en experts samengewerkt aan het opbouwen van het nominatiedossier en medio volgend jaar zal het Werelderfgoedcommité over de toelating besluiten.

De uit de eerste helft van de zeventiende eeuw daterende Ommerschans is een vestingwerk in Ommen waarvan de gracht en wat rudimenten in het landschap zijn overgebleven. De schans diende ter verdediging van de oostelijke gewesten der Nederlanden tegen de opstomende Spaanse troepen en (vooral) de oorlogszuchtige bisschop van Münster, zij het vergeefs, want ‘Bommen Berend’ nam de schans medio 167, ook al roerde het volk van Ommen zich duchtig. Naderhand zou de Ommerschans dienen voor de opslag van munitie en in de negentiende eeuw werd er een bedelaarskolonie gesticht van de Maatschappij van Weldadigheid en later een jongereninternaat.