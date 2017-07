Hatenboer kan niets doen aan werkverlies in bibliotheek Enschede

Enschede – Het is een misverstand dat bij de bibliotheek in Enschede door toedoen van de gemeente banen verloren gaan. Er vindt volgens wethouder Hatenboer wel een herstructurering plaats, maar er zou geen sprake zijn van gedwongen ontslagen. In zijn woorden is er als het gaat om werk sprake van verandering, niet van verdringing.

Dat vrijwilligers het werk doen, dat tot voor kort door betaalde krachten werd gedaan is, stelt de wethouder, de keuze van de directie, niet van de gemeente. De ombuiging, inclusief de organisatieverandering, is volgens Hatenboer nodig vanwege nieuwe inzichten ter zake het bibliotheekwerk, teneinde als service- en educatie-instelling het hoofd boven water te houden en in een aangepaste vorm zeker te stellen.

In de gemeenteraad worden kanttekeningen geplaatst bij de werkwijze van de openbare bibliotheek en de rol die de gemeente Enschede als subsidiënt speelt. Hatenboer heeft laten weten dat de gemeente financiële kaders stelt, maar zich niet inhoudelijk met het werk in de openbare lees- en leenzaal bemoeit. Hij constateert bovendien in dit opzicht een stijgende lijn in de organisatorische ontwikkeling van de bibliotheek.