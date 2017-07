Politiek kunstinitiatief van CDA in Hengelo voor Piet met dank aan Pier

Hengelo - De beeldend kunstenaar Piet Mondriaan krijgt een 'blijvende herdenking' in Hengelo. Hij zou in het begin van de twintigste eeuw meerdere keren zijn geweest, er gelogeerd hebben en ook gewerkt. Het was voor de Hengelose kunstbevorderaar Pier van Dijk reden de stedelijke politici zo'n honderd jaar later te bewerken. Dat deed hij tijdens een motiemarkt.

Op zo'n markt, de eerste vond plaats in de Berflo Es, kunnen stadsburgers hun stadsbestuurders attenderen op zaken en die kunnen daar al dan niet iets mee doen, zoals een motie indienen om het college van burgemeester en wethouders een opdracht te geven.

Het resultaat is dat het CDA komende dinsdag een motie indient om het college op te dragen ddrieduizend euro beschikbaar te stellen om de bezoeken van Mondriaan aan Hengelo met terugwerkende kracht aan te grijpen zowel de kunstenaar en de gemeente te promoten. De motie is piervandijkiaans 'Pro Memorie, Piet Mondriaan in Hengelo' gedoopt. Het christendemocratische raadslid zal de motie indienen. Hij laat in een persberichten merken zijn klassieken te kennen: 'Piet Mondriaan behoort internationaal tot de absolute wereldtop. In het begin van de vorige eeuw logeerde en werkte hij meerdere keren in de villa aan de Beursstraat te Hengelo.

Overigens heeft ook Van Dijk daar sporen liggen, van recenter datum, als beeldend kunstenaar en grafisch vormgever. Het is imers de straat van zijn 'Driedelig denkbeeld' met de hemelreikende trap zonder einde (een verbeeldende jacobsladder) en de inscriptie over het ronde hoofd vanwege (de reëele mogelijkheid tot het) veranderende denken.

Van Dijk kwam met het idee om de bezoeken van Mondriaan in het het pand (nu Eetcafé De Buurman) vaste een plek te geven door middel van twee plaquettes aan de wand benevens een bescheiden doch permanente tentoonstelling in het voorportaal. Van Dijk en Van't Hoff werkten met fractievoorzitter Doornbos samen aan het opstellen van de motie, waarover de raad zich dinsdag zal uitspreken. Het zou volgens de initiatiefnemers honderd jaar na De Stijl van stijl getuigen.

'Hengelo mag hier best trots op zijn', zegt indiener Van't Hoff van de coalitiepartij CDA wervend om een meerderheid te krijgen, mede namens zijn collega Doornbos van de oppositiepartij BurgerBelang. Van't Hoff: 'Ook dit is weer een waardevol stukje cultuur.'