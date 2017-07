Overleden ex-wethouder Kuiper van Almelo: 'Trots op stad en mensen

Almelo - Voormalig wethouder Kuiper van de PvdA te Almelo is vandaag na een ziekbed op 65-jarige leeftijd overleden. Na oud-wethouder De Vogel, die een week geleden overleed, verliest de sociaaldemocratie in Almelo in een korte spanne tijds opnieuw een kenmerkende bestuurder.

Kuiper was op en top Almeloër, geboren in de Lijnstraat, waar hij fier op was, en verknocht aan zijn stad, waar hij trots op was, in zekere zin een typisch Almelose trots, want lichtjes gedoopt in en bepaald door het gevoel van achterstelling waarmede stad en stedelingen behept zijn.

Overigens was Kuiper ook iemand die een bijdrage wilde leveren aan verandering, door middel van wat rond de meiboom de verheffing des volks wordt genoemd, waarvan de SDAP en later de PvdA het politieke vehikel was. Voor hem, zo vertelde Kuiper graag, ook de reden om te kiezen voor een betrekking in het onderwijs . Hij was jarenlang onderwijzer aan de Jan Ligthartschool, een school voor met name de kinderen van Turkse arbeidsmigranten, pleititbezorger (dat mocht nog in die tijd) van onderwijs in eigen taal en cultuur.

Kuiper diende aan de Jan Ligthartschool onder directeur Mulder, die trouwens ook in de actieve politiek ging, als leidsman van de PvdA in Wierden, een paar jaar terug overleden. Tot het laatst gingen de Mulders en de Kuipers ook privé met elkaar om, op visite. Mulder was feitelijk zowel in het onderwijs als in de politiek de bovenmeester, Kuiper een leergierige discipel.

Ook in de Almelose echelons van de PvdA was Kuiper een volger, een goede tweede man. Hij diende de partij jaren als afdelingssecretaris, en op een meestal leidt dat tot een verkiesbare plek op de lijst. Zo eveneens bij Kuiper, die door goede verkiezingsresultaten tot het wethouderschap werd geroepen. Ook In die functie was hij vooral volgend en uitvoerend, niet inspirerend en initiërend, meer een verdediger dan een aanvaller, weinig bevlogen, maar wel vasthoudend. Hij zou vier periodes trouwhartig als wethouder dienen

Kuiper werd tien jaar geleden door een speling van het lot met een aantal ambtenaren onbedoeld gegijzeld door een boze én bewapende ondernemer. Wellicht redde hij toen het leven van collega-wethouder Sjoer op wie de gijzelnemer het feitelijk gemunt had. Hij had hoe dan ook hart voor de stad, passie voor de historie van Almelo (‘Mijn stad’) en een drang tot de verheffing van Almelo en de Almeloërs (‘Mijn mensen’).