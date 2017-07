Wierdense burgemeester nieuwe voorzitter Stichting Twentse Erven

Diepenheim – Als opvolger van de naar de Nederlandse Aardolie Maatschappij vertrokken ex-burgemeester Sijbom van Losser is de Wierdense burgemeester Robben de nieuwe voorzitter van de Stichting Twentse Erven, die haar domicilie heeft in Diepenheim. Deze stichting beoogt de instandhouding van het markante landschap van Twente, met de nadruk op agrarische boerderijen, woningen en schuren, teneinde die te bewaren voor de toekomst. Daar is volgens de initiatiefnemers alle aanleiding toe, zowel intrinsiek als uit oogpunt van de velen en snelle veranderingen op het Twentse platteland.

De benoeming van Robben, die een agrarische achtergrond heeft, ondermeer bij de onderwijsinstelling De Groene Welle, vond plaats tijdens een recente bijeenkomst in Erve Kraesgenberg te Losser. Hij zegt van het platteland te houden en deszelves aangezicht met al zijn cultuurhistorische rijkdommen te willen koesteren. Als burgemeester van Wierden bestuurt hij overigens ook een uitgestrekt platteland. De stichting zet onder meer buurtgidsen in om te waken het erfgoed in het buitengebied en overlegt met eigenaren en overheden over restauratie, mogelijke herbestemming en revitalisering. Lang niet iedereen zou weten welke fondsen en ander vleespotten er zijn om het behoud van Twentse Erven te behouden.

Onder de paraplu van de Stichting Twentse Erven zijn drie werkgroepen actief: de werkgroep activiteiten en projecten, de werkgroep kennis en informatie en de werkgroep communicatie en overdracht. In de praktijk functioneren die werkgroepen volgens het bestuur overigens nog (te) beperkt. Veel aandacht gaat nu nog uit naar de grote projecten (die een eigen projectorganisatie hebben) en het organiseren van afzonderlijke gebeurtenissen.