Enschede leent hockeyclub PW geld voor velden; EHV vernieuwt ook

Enschede - Het college van burgemeester en wethouder te Enschede stelt de gemeenteraad voor de hockeyvereniging PW een een lening te geven voor de aanleg van een 'duurzaam' veld en garant te staan voor het op peil brengen van de accommodatie.

De gemeenteraad wordt geadviseerd een garantstelling te verstrekken aan de vereniging voor de aanleg van een waterveld en een garantstelling te geven voor andere klussen aan de accommodatie, zodat de club daarvoor een hypotheek kan krijgen. Volgens wethouder Van Houdt passen beide initiatieven passen in het gemeentelijke beleid. 'In de sportnota 2015-2018 is vastgelegd dat sport en beweging actief bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, vorming, sociale binding, economie en leefbaarheid', aldus Van Houdt. 'Door het verstrekken van een garantstelling en een duurzaamheidslening kan PW Hockey investeren in de accommodatie en deze toekomstbestendig maken.'

Bij de hockeyclub EHV worden deze zomer twee velden vervangen door nieuwe watervelden en na de vakantie komt er volgens de plannen ook een waterveld op de plek van het bestaande natuurveld. 'Tijdens ons jaarlijkse internationale toernooi eind augustus zullen de velden officieel in gebruik genomen worden', meldt het EHV-bestuur op de website van de club.