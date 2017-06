Oldenzaal lapt miljoenen voor Vondersweijde, maar bepaalt nog hoe veel

Oldenzaal - Een nieuw sportcentrum Vondersweijde in Oldenzaal vergt een investering van 9,7 miljoen euro. Dat blijkt uit informatie van het college van burgemeester en wethouders. Zonder een sporthal bedragen de kosten van een nieuw Vondersweijde 7,8 miljoen euro.Bovendien betekent het afboeken en afbreken van de huidige hal een verliespost die tot vier miljoen kan oplopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ook laten berekenen wat de gemeentelijke lasten zijn bij groot onderhoud, renovatie en uitgegebreide revitalisering. Het zou dan gaan om investeringen van respectievelijk 3,3 miljoen, 5,6 miljoen en 7,9 miljoen.

De gemeente Oldenzaal heeft de onderscheiden varianten bouwtechnisch en financieel in beeld laten brengen als onderlegger vooor eenn politieke discussie, waarmee in opiniërende zin nog vóór het zomerreces een begin zal worden gemaakt.

De bedoeling is dat de gemeenteraad in november een keuze maakt, zodat met de investering in de begroting van volgend jaar rekenin mee kan worden gehouden.