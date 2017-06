Concerndirecteur van Enschede wordt voorzitter De Groene Welle

Enschede/Hardenberg - Met de benoeming van concerndirecteur Van Kuilenburg van de gemeente Enschede tot bestuursvoorzitter van de school De Groene Welle in Hardenberg en Zwolle laat de ambtelijke organisatie in Enschede een flinke veer.

Van Kuilenburg is als concerndirecteur in Enschede belast met bedrijfsvoering en dienstverlening. De affiniteit met het onderwijs is er al, want Van Kuilenburg is bij een aantal scholen al toezichthouder Zijn lidmaatschap van onder andere Raden van Toezicht bij de Aeres Groep en de STOAS Hogeschool plus het voorzitterschap bij het Assink Lyceum dragen bij aan zijn kennis van de sector.

De 51-jarige Van Kuilenburg, die in Ootmarsum woont, heeft eveneens 'groenervaring', want stond in een vorige professie bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij in Den Haag aan het hoofd van het Beleidscentrum Directie Wetenschap & Kennisoverdracht

Van Kuilenburg volgt bij De Groene Welle, een school voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs in agrarische en natuurlijke vakken, voorzitter Hengeveld op die zeven jaar aan de school verbonden is geweest. Er zijn ruim 180 medewerkers aan de school verbonden en telt meer dan vijfhonderd vo-leerlingen en dertienhonderd mbo-studenten.