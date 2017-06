Hatenboer kondigt de komst Hornbach en daarna z'n eigen vertrek aan

Enschede – De vestiging van een bouwmarkt van Hornbach in Enschede gaat door, verklaarde wethouder Hatenboer deze weeek, om in dezelfde bijeenkomst (van de stedelijke) commisssie ook met zoveel woorden te zeggen dat hij zelf als wethouder niet doorgaat.

De wethouder van de VVD liet in de bewuste vergadering, toen het ging om de forse belangstelling voor de bouw van grote (land)huizen op lommerrijke kavels in 't Vaneker benoorden de stad, namelijk weten 'dat mijn opvolger volgend jaar dat feestje mag vieren'. Hij is bezig aan zijn tweede periode als schepen van de grootste stad van Twente, waarin de politiek-bestuurlijke arbeid hem beter af lijkt te gaan dan in de eerste periode. Dat heeft ten dele te maken met een betere chemie in het college van burgemeester en wethouders én met de beleidsterreinen die hij onder zijn hoede heeft, te weten kunst, cultuur en stedelijke ontwikkeling.

De komst van Hornbach op de hoek van de Zuiderval en de Kuipersdijk is een mooi succes,vindt Hatenboer, die trouwens tussen neus en lippen door ook nog meedeelde dat Hornbach afziet van een vestiging in Almelo op de daarvoor bestemde grond aan de Bornerbroeksestraat waar voorheen de Van Rijnschool voor (toen nog) MEAO stond.

Er zou uit onderzoek blijken dat er naast het recent geopende Bauhaus op Westermaat in Hengelo geen plek (in de zin van afzet en omzet) zou zijn voor twee bouwmarkten van Hornbach in Twente. Er zou bovendien in het verleden weinig of geen constructief overleg zijn geweest tussen de drie Twentse steden; ze wilden alle drie alles en gunden elkander niks, met veronachtzaming van reëel behoefte-onderzoek en objectieve markt-doorschouwing.