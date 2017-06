Twentenaren per fiets naar startplaats Düsseldorf van Tour d France

Enschede - Onder het motto 'Tukkers naar de Tour' fietsen 175 Twentenaren morgen naar de start van de Tour de France, die zoals bekend zaterdag in Düsseldorf begint. Het peloton vertrekt des ochtends om half negen per racefiets van Enschede naar Düsseldorf, een afstand van 155 kilometer. Het evenement 'Tukkers naar de Tour' duurt het hele weekend.

De groep staat onder leiding van oud-wielerprof Joost Posthuma, geboren te Hengelo, die zelf vijf keer de Tour de France reed. Ook fietst Hennie Kuiper uit Denekamp mee die de Ronde van Frankrijk eveneens reed en zelfs had moeten winnen, maar Benard Thevenet moets laten voorgaan.

De route voert het peloton vanaf het Ondernemingshuis in Enschede door Twente en de Achterhoek naar Rijn Ruth, het grootste industriegebied van Duitsland. Eenmalig wordt de grens op ludieke en ouderwetse wijze bewaakt, bij Woold/Barlo de grens passeren. Er is in de avonduren is er bij het Twentse wielerhuis in Ratingen een 'Avondetappe' met gasten uit de wielerwereld.