Minder regels in Hengelo voor kappen van bomen in de eigen tuin

Hengelo - Inwoners van de gemeente Hengelo mogen zonder kapvergunning een boom in hun eigen tuin neerhalen. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders althans voor aan de Hengelose gemeenteraad. Volgens wethouder Elferink krijgen Hengeloërs bij instemming van de gemeeteraad 'vrijheid en zeggenschap over hun eigen tuin'.

Het college zegt in het voorstel overleg met de groene partners te hebben gehad over het versoepelen van de regels. Nu nog mogen alleen bomen met een stamomvang van dertig centimeter vergunningsvrij worden gekapt. Bovendien mag elke boom met een dikkere stam vergunningsvrij worden neergehaald in een tuin tot driehonderd vierkante meter. In het nieuwe voorstel is het kappen van bomen ook vergunningsvrij toegestaan in een tuin tot achthonderd vierkante meter.

Elferink: ‘Minder regels zorgen voor minder administratieve lasten, maar we zorgen ook voor minder regels omdat we op onze inwoners vertrouwen en op het feit dat ook zij belang hechten aan hun groene omgeving.' Bij percelen groter dan achthonderd vierkante meter – zo'n vijf procent van de inwoners – blijft de vergunning in stand. Zo kan de gemeente bij projecten blijven sturen op het behoud of herplant van groen.

Het college wil wél een nieuwe Bijzondere Bomenlijst vaststellen. 'We hebben', zegt de wethouder, 'in Hengelo een aantal hele karakteristieke bomen staan. Uiteraard willen we die bomen wel extra blijven beschermen voor de toekomst.'