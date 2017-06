Enschede - Het poppodium Atak in Enschede heeft, zeker in zijn huidige vorm, z'n langste tijd gehad, want artistiek (inhoudelijk) en zakelijk (financieel) is dit cultuurpodium een drama. Daar komt bij dat directeur Van der Wal wegens problemen in de privésfeer ziek thuis zit, wat voor cultuurwethouder Hatenboer recent aanleiding is geweest de touwtjes in handen te geven van directeur Hartman van het Wilminktheater.

