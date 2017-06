GroenLinks in Almelo bepleit alleen nog huizen zonder gas in de stad

Almelo - De raadsfractie van GroenLinks in Almelo vraagt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders bij motie op te dragen te onderzoeken bij welke bouwprojecten de gasaansluiting kan komen te vervallen en daaromtrent vóór 2018 bescheid te geven. Het college kan het voorstel ook overnemen in de debatten die donderdag plaatsvinden over de Perspectiefnota.

Volgens fractievoorzitter Buitenweg (ook enig raadslid van de partij in Almelo) zou het college de regie moeten nemen en dienen te sturen op gasloze bouwprojecten in Almelo. Hij wijst erop dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie Van Tongeren (ook GroenLinks) om bij nieuwbouw geen verplichte aardgasaansluiting meer te hebben. Ook zou het voor de Almelose ambities met betrekking tot CO2-reductie van groot belang zijn woningen gasloos te maken.

Ook zou Almelo het manifest 'Aan de slag met wonen zonder aardgas' moeten ondertekenen. Buitenweg stelt dat netwerkbedrijven verwachten dat binnen enkele decennia geen aardgas meer te zullen leveren en dat het zaak is ook als gemeente de bakens te verzetten en in te zetten op aanpassingen van het elektriciteitsnet, wat de nodige voorbereiding zou vragen.