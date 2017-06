CDA-statenlid wil inperking van het aantal wilde zwijnen in Overijssel

Haaksbergen/Westerhaar - Het toenemende aantal wilde zwijnen zou een negatief effect hebben op de natuur en daarom wil het CDA in Overijssel 'een beheersbare wilde zwijnenpopulatie en een adequate schadeafhandeling'. De schade wordt overigens niet aan de natuur aangericht, maar vooral aan de landbouw, want de wilde varkens doen zich te goed aan tal van gewassen. Het statenlid Van der Vegte van het CDA laat in het midden hoe hij het aantal zwijnen wil 'beheersen'. Omdat sexuele voorlichting bij dieren doorgaans weinig uithaalt moet de christen-democraat zal hij vermoedelijk gereguleerd afschot door jagers beogen.

Recent klaagden agrariërs uit de omgeving van Haaksbergen (Witteveen) en Westerhaar (Engbertsdijkveen) bij het proviciebestuur over grote schade en gebrekkige vergoeding. Van der Vegte doet een suggestie: 'We hebben in Overijssel voor de schade veroorzaakt door dassen een versimpelde regeling ingevoerd. In deze regeling is een vast schadebedrag vastgesteld en dit werkt naar tevredenheid van alle betrokkenen.

Naast de schade voor landbouwbedrijven is de de almaar toenemende populatie wilde zwijnen volgens Van der Vegte ook een risico voor de verkeersveiligheid. 'Vooral als ze jongen hebben gaan ze in de aanval wanneer ze verrast worden en zijn ze een gevaar voor wandelaars of fietsers.'

Bij een recent debat over de kwestie vwerwees gedeputeerde Maij aan te willen wachten op de uitkomsten van ee nationaal debat, in de loop van volgend jaar, over de vraaag hoe de uitdijende zwijnenpopulatie hier te lande tegemoet te treden.