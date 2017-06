Politieke spanning over huishoudboekje en verkiezingen Enschede

Enschede – In de gemeente Enschede slijpen de politieke partijen de messen voor de verkiezingen van volgend voorjaar als er in den lande verkiezingen voor nieuwe gemeenteraden zijn. De na de vorige verkiezingen wegens een nederlaag naar de oppositie verbannen PvdA vindt het zorgelijk dat het weerstandsvermogen van de gemeente, nu 0,8 procent, de afgelopen tien jaar nog niet zo laag is geweest. Niet alleen fractiechef Van der Velden van de PvdA beklemtoonde dit, ook zijn collega Koc van de coalitiepartij CDA legde daar een accent, zij het met minder aplomb dan de PvdA-voorman.

D66, BBE, VVD en CU, die met het CDA de Enschedese coalitie vormen, lieten vooral weten financieel herstel te zien en daar gelukkig mee te zijn. Namens de SP merkte fractieleider Van Lutttikhuizen op dat de gemeente feitelijk tien miljoen achteruitboerde, want de jaarrekening 2016 mag dan een overschot van dik tien miljoen laten zien, de reservepotten ten stadhuize zijn geslonken met dik 23 miljoen, wat dus een verlies van dertien miljoen betekent.

Daar stelde voorman Kerkwijk van de grootste coalitiepartij D66 tegenover dat het beroep op de bijstand begint af te nemen en dat de binnenstad van Enschede steeds aantrekkelijker wordt, wat allemaal bijdraagt aan versterking van de gemeente, financieel (en) economisch. Volgens wethouder Eerenberg, ook D66, moet bovendien in acht worden genomen dat de gemeente 22 miljoen heeft moeten afboeken op ooit voor bedrijven bestemde gronden. ‘Al met al concludeer ik dat we de boel op orde hebben’, aldus de wethouder.