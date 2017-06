SP wil in Twente spoedeisende hulp voor ziekenhuiszorg MST en ZGT

Hengelo/Almelo/Enschede - De raadsfracties van de SP in Twente willen politieke en maatschappelijke actie tegen de bezuinigingen op de zorg in de ziekenhuizen van Almelo en Hengelo. 'Spoedeisend hulp gezocht tegen de verdere uitkleding van de ziekenzorg', aldus het SP-raadslid én erkend actieleider Mulder uit Hengelo.

De SP zegt verrast en geschokt te zijn door 'de nieuwste berichten over op handen zijnde bezuinigingen op de ziekenhuiszorg in Twente. Zo zou vanwege een miljoenentekort (minimaal tien miljoen, mogelijk vijftien) bij de Ziekenhuis Groep Twente (in Almelo en Hengelo) het voortbestaan van de spoedeisende hulp op het spel worden gezet. Om die reden roept de SP inwoners in Twente op om het verzet daartegen vorm te geven onder het motto: 'Spoedeisend hulp gezocht!'. De actie zal ook plaatsvinden in Almelo, Borne, Enschede en Hof van Twente, waar de SP ook in de gemeenteraden zijn vertregenwoordigd, in Almelo net als in Hengelo ook met een wethouder.

Afgelopen week heeft de SP fractie de andere raadsfracties opgeroepen voor een gezamenlijk gesprek met de raad van bestuur ZGT waarin zij uitleg komen geven over de ontstane situatie. 'Blijkbaar heeft het gefuseerde ziekenhuis fors meer kosten gemaak, dan er door de verzekeraars worden vergoed. Deze extra kosten worden naar zeggen veroorzaakt doordat er meer ouderen na een opname of behandeling niet meer naar huis kunnen en het ziekenhuis hen langer dan gepland zorg moet bieden. Een week eerder werd bekend dat de verhuizing van de huisartsenpost naar een plek binnen de muren van het Hengelose ziekenhuis geen doorgang kan vinden. De geplande verbouwingsplannen daarvoor zijn nu stopgezet en de huisartsen vrezen nu zelfs dat de hele afdeling Spoedeisende Hulp uit Hengelo verdwijnt.

Naar de mening van de SP is 'deze dramatische ontwikkeling een volstrekte doorvoer van de eerder gevreesde ontmanteling van de volwaardige ziekenhuiszorg in Almelo en Hengelo'. Ook de miljoenentekortren in het MST te Enschede zouden te wijten zijn aan groot, groter, grootst.