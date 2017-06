Extra tonnen gevraagd voor sportpark en socioproject Hof van Twente

Delden/Goor - De meeste partijen in de gemeenteraad willen de burgerinitiatieven De Mors in Delden en 't Doesgoor in Goor volgende maand financieel ondersteunen. Het gaat in Delden om een ruimtelijk plan ter concentratie (clustering) van sportvoorzieningen, terwijl het in Goor een sociaal-maatschappelijk plan gaat om mensen dagbesteding, zingeving en weerbaarheid te bieden. Er zijn, als de plannen worden gehonoreerd, bij elkaar minimaal enkele miljoenen nodig. Geopperd is al minder geld voor de Agenda van Twente uit te trekken en de bouw van Integrale Kind Centra in de onderscheiden kernen der gemeente wat meer te temporiseren.

Het plan van de Stadsraad Delden voorziet in een nieuw multifunctioneel sportpark, met een overdekte accommodatie en nieuwe velden voor handbal, korfbal en voetbal. Het moet nu gebeuren, volgens zegsman Nijland van de Stadsraad, want de nood is hoog en bovendien, voegde hij eraan toe, staan er verkiezingen voor de deur. Het sportpark is ‘op’ en de sporthal De Reiger kan alleen nog met dispensatie openblijven. En dus, stelt Nijland, moeten nu spijkers met koppen worden geslagen: een samenvoeging van de clubs op één grote nieuwe locatie.

Het ambitieuze plan van en voor Delden is naar de mening van Nijland zeker ten dele te betalen met het bouwen van woningen of bedrijven op vrijkomende plekken in het stadje. Hij wijst er ook nog op dat het bij elkaar om zo’n zestienhonderd sporters in Delden. Gezien de bijval van de meeste raadsfracties zal het college van burgemeester en wethouders in juli, bij de behandeling van de zogenoemde Kadernota, waarschijnlijk met een paar voorzetten komen.

Bij het sociale project ’t Doesgoor, op het gelijknamige sportpark waar onder meer de voetbalclub Hector de thuisbasis heeft, moet een succesvol sociaal proefproject na een aanloopperiode worden bestendigd, zo betoogt coördinator Koster. Er is volgens haar na de subsidie van zeventig mille voor de proef nu ruim een kwart miljoen, te weten 270.000 euro, extra nodig om het project definitief een toekomst te geven. Naar haar mening is er voor de voortzetting der activiteiten opvang, begeleiding en sociale cohesie (zelf spreekt Koster over maatschappelijke noaberschop), onder meer voor formatieplaatsen ter coördinatie der gemêleerde activiteiten.