Oude Wesselink Tuinmeubelen verkast van Geesteren naar Enter

Enter -Het bedrijf Oude Wesselink Tuinmeubelen uit Geesteren vestigt zich op het bedrijvenpark De Elsmoat in Enter. Oude Wesselink koopt, ingegeven door de groei van de onderneming, via Uniek Makelaars driekwart hectare.

De 28 jarige Oude Wesselink heeft met zijn bedrijf de wind in de zeilen. Hij wil nuop een A-locatie, bezijden de A1 bij Enter een showroom met distributiecentrum bouwen laten verrijzen ter grootte van, verdeeld over begane grond en twee etages, circa 8.211 vierkante meter. De kavel is gelegen aan de Bleek op zichtlocatie aan de S15. Oude Wesselink verwacht medio volgend jaar de nieuwbouw te kunnen betrekken.

Oude Wesselink Tuinmeubelen is nu gevestigd Breemhaarsweg te Geesteren, maar heeft daar aande oppervlakte van duizend vierkante meter niet meer genoeg. Hoewel de onlineverkoop snel toeneem hecht Oude Wesselink aan een fysieke showroom, want die voorzet volgens hem nog steeds in een behoefte, ter inspiratie van klant, mede gezien de grote voorraad en vele merken tuinmeubelen, waaronder Hartman, Bellagio, Garden Impressions, Bukatchi en ook een ruime collectie van ons eigen merk.