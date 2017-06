Ten tweede male raadsmeerderheid tegen windmolen aan A1 te Goor

Goor – De gemeente Hof van Twente ziet definitief af van het scheppen der voorwaarden voor de bouw van een grote (220 meter hoge) windturbine op het bedrijvenpark Zenkeldamshoek te Goor. De gemeenteraad wees het plan van de Raedthuys Groep te Enschede al eerder af, maar moest zulks deze week procedureel-formeel nogmaals doen.

Opvallend was dat het aantal tegenstanders kleiner was dan medio vorig jaar, ofschoon in de raadszaal er nog net genoeg tegenstremmers bleken te zijn (dertien om elf) om een verklaring van geen bedenkingen (herbevestiging afwijzing) te accorderen. Behalve de oppositiepartijen D66 en PvdA stemde opvallenderwijs ook coalitiepartij VVD voor, samen elf zetels. Ze bepleitten in elk geval een nieuw onderzoek, onder meer naar maatschappelijk draagvlak.

De geharnaste tegenstand kwam van de negen leden tellende fractie van de coalitiepartij CDA en van de oppositiepartijen GB (drie stemmen) en SP (bij ontstentenis van de fractieider één stem), die beiden, die de mogelijkheid hadden voor een andere raadsmeergerheid te zorgen, maar in de finale afweging toch geen kolossale windmolen aan de A1 wenselijk vonden..Opvallend was dat behoudens de PvdA geen der fracties er nog een 'Chefsache' van maakte.