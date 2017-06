VVD stemt in veertien gemeenten Twente verkiezingsprogramma af

Vriezenveen - De fractievoorzitters van de van VVD in de veertien gemeenten van Twente willen zich gezamenlijk inspannen voor één van de knelpunten in het wegennet van en naar Twente. De concentratie op één verbinding zou de kans op een forse investeringsimpuls van hogere overheden (Den Haag en Zwolle) doen toenemen, wordt verondersteld.

Voor de VVD hebben investeringen in 'een brede circulaire economie en aandacht voor de infrastructuur, niet alleen over de weg, maar ook over het water en spoor, de prioriteit.' Al merkt fractievoorzitter Walraven van de VVD in Twenterand wel op dat voor hem de N36 ( de 'dodenweg' van Almelo naar Hardenberg/Ommen) 'de hoogste prioriteit' dient te krijgen. Hij zal zijn volle gewucht in de strijd gooien om de andere dertien 'aanvoerders' daarvan te overtuigen. Vermoedelijk zijn de A1 en de A35 in liberale kring geduchte concurrenten.

Met zijn dertien collegae zegt Walraven het 'zeer te betreuren' dat (een doorstart van) de burgerluchtvaart vanaf vliegveld Twente geen doorgang kon vinden. Ook onderstrepen ze de noodzaak van 'verdere ontwikkeling van verplaatsingen via hyperloop in combinatie met de rol van de Universiteit Twente'. Stipulerend: 'Deze nieuwe manier van verplaatsen maakt het in de toekomst mogelijk binnen enkele minuten in de Randstad te zijn'.

De voorzitters der veertien VVD-afdelingen treffen elkaar eens in de pakweg acht weken om regionale zaken te bespreken, teneinde samen op te trekken en zaken af te stemmen. Dat zal volgens Wlraven óók gebeuren bij het schrijven van de lokale partijprogramma's in de loop van dit jaar met het oog op de lokale verkiezingen die volgend jaar maart plaatsgrijpen.