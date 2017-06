Met ridder Schimmelpenninck vertrekt exceptioneel rentmeester Twickel

Delden - Bij zijn afscheid als rentmeester van Landgoed Twickel is rentmeester Schimmelpenninck hedenmiddag onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In de Orangerie van het Kasteel reikte burgemeester Nauta de bijbehorende versierselen aan.

Schimmelpenninck voerde 33 jaar een straf-kloekmoedig bewind dat in het teken stond van behoud, beheer en vervolmaking van het unieke cultuurhistorische en landschappelijke gebied met zijn eeuwenoude geschiedenis. Schimmelpenninck overlegde met tal van strategische partners over bestendigheid en vitaliteit. Hij deed zulks volgen Nauta in haar lofprijzing ‘op exceptionele en uiterst zorgvuldige wijze’ ter doorgeving en versterking van de ruim zesduizend hectare omspannende bezittingen en aanpalingen van de domeinen van Twickel.

Praten met alle betrokkenen betekende voor Schimmelpenninck openingen bieden en grenzen stellen. Het waren veel overleggen, soms erg veel, niet voor niets bepleitte hij als één der weinigen de vorming van de gemeente Hof van Twente, want in elk der voormalige gemeenten (Stad-Delden Ambt-Delden, Diepenheim, Goor en Markelo) had Twickel gronden en opstallen.

Schimmelpenninck is als rentmeester van Landgoed Twickel opgevolgd door de landbouwkundig ingenieur Mooiweer die laatstelijk werkzaam was als adjunct directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, wat hem mogelijk verleidt voor nog een paar gemeentelijke fusies te pleiten, want wat met vijf gemeenten kan zou met veertien ook moeten kunnen...