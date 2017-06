Ondersteunende diensten ROC van Twente nu in De Paardenstal

Hengelo - De nieuwbouw van het kantoorgebouw De Paardenstal in Hengelo is vandaag aan het ROC van Twente opgeleverd. In het pand van achthonderd vierkante meter, verdeeld over twee bouwlagen, worden de ondersteunende diensten Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT en Financiën, Studentenadministratie en Control van de regiobrede school voor middelbaar beroepsonderwijs gehuisvest.

Het gebouw werd neergezet door de Koopmans Bouwgroep uit Enschede naar een ontwerp van architect Pavanello van BCT Architecten, ingenieurs en adviseurs, ook gevestigd te Enschede. De Paardenstal richt zich naar het groen aan de Lansinkesweg, teneinde daarmee in de filosofie van de architect een eenheid te vormen. Dit zou ook tot uiting komen in de gevel die opgebouwd is uit dunne latten.



Tijdens een officieel moment op vrijdag 23 juni 2017 is het Proces Verbaal van Oplevering getekend door Roel Wijlens, adjunct-directeur Koopmans en door Jan Ooms, directeur Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT bij ROC van Twente. Dat gebeurde in het bijzijn van betrokken relaties en medewerkers.

De nieuwbouw begon vorig jaar november en heeft de naam De Paardenstal gekregen als een verwijzing naar de voormalige paardenstal van Stork uit 1920 die op deze plaats heeft gestaan. De Paardenstal is met een loopbrug aan het onderwijsgebouw De Gieterij verbonden. Deze loopbrug vormt tevens de in- en uitgang voor medewerkers.